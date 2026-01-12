LITERATURA

Pablo Maurette, último ganador del Premio Herralde de novela, ejerce como jurado con el concurso de microrrelatos de Llibrería Ali i Truc

El relato 'Sombras de la Villa y Corte' de Esperanza Tirado Jiménez se alza con el premio esta semana

Mayte Vilaseca

Elche |

Una semana más, nos relajamos en nuestra sección Rincón Literario con David Reche, gerente de Llibrería Ali i Truc y en esta ocasión con un invitado muy especial: el escritor Pablo Maurette, ganador del Premio Herralde de novela 2025. Con ellos hablamos de 'El contrabando ejemplar' la novela de Maurette que se ha convertido en uno de los grandes éxitos de 2025.

Además, Pablo Maurette ejerce de jurado en el Concurso de Microrrelatos que gana en esta ocasión Esperanza Tirado Jiménez, y compartimos dos interesantes propuestas de agenda cultural para esta semana.

