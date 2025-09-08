Ojo a estas estafas: el 'vishing' y el 'timo del extintor' crecen durante el verano

Todos estamos expuestos a ser víctimas de un timo o estafa. De la mismo forma que nuestras costumbres y la sociedad evolucionan, los amigos de lo ajeno inventan nuevas fórmulas para delinquir que se adaptan a los tiempos. Con la llegada del verano, además, se ha registrado en nuestra provincia y en concreto en municipios como Elche y Elda, un incremento de dos estafas: el vishing, que consiste en hacer creer a las víctimas que están contactando con su entidad bancaria para acceder a sus datos personales, y el 'timo del extintor', una revisión del clásico del técnico que se hace pasar por revisor del gas. Hablamos de ello con Cristian Plazas, portavoz del Cuerpo Nacional de Policía en la provincia de Alicante .