El observador: el podcast de actualidad de Fernando Ramón

Fernando Ramón, profesor de Periodismo en la UMH, analiza las noticias más destacadas de la actualidad de la semana, en este podcast de Más de uno Elche-Comarcas del Vinalopó. Una semana en la que han sido noticia los problemas de acumulación de agua en el entorno del Barranco de San Antón con la consiguiente petición de los vecinos para que se encuentre una solución definitiva, el anuncio de una nueva regulación para evitar los atascos en la rotonda del Aljub o el homenaje a cuatro empresarios históricos del calzado: Vicente García, José Paredes, los hermanos José y Ernesto Bernabéu y Francisco Oliva.