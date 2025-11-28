El Observador: el podcast de actualidad de Fernando Ramón

El periodista y profesor de la UMH, Fernando Ramón, analiza en este podcast la actualidad más destacada de la semana en Elche. En esta ocasión se hace eco del estudio sobre la infancia en Elche y sus conclusiones; la crispación entre los grupos políticos representados en el Ayuntamiento de Elche; la designación de Sara Marín y María Díez, para dar nombre al nuevo Pabellón de Deportes y los detalles de la campaña navideña que ha organizado el consistorio y cuyo arranque será este sábado con el encendido de luces y un concierto de la Escolanía del Misteri.