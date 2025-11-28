OPINIÓN

El Observador: el podcast de actualidad de Fernando Ramón

De la crispación política local al encendido de luces navideñas pasando por las quejas de los ilicitanos por las dificultades para conciliar la vida laboral y familiar

Mayte Vilaseca

Elche |

El periodista y profesor de la UMH, Fernando Ramón, analiza en este podcast la actualidad más destacada de la semana en Elche. En esta ocasión se hace eco del estudio sobre la infancia en Elche y sus conclusiones; la crispación entre los grupos políticos representados en el Ayuntamiento de Elche; la designación de Sara Marín y María Díez, para dar nombre al nuevo Pabellón de Deportes y los detalles de la campaña navideña que ha organizado el consistorio y cuyo arranque será este sábado con el encendido de luces y un concierto de la Escolanía del Misteri.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer