El observador: el podcast de actualidad de Fernando Ramón

Un viernes más, el periodista Fernando Ramón analiza las noticias más destacadas de la semana. En esta ocasión, desgrana los detalles del convenio entre el Ayuntamiento de Elche y la Generalitat para la construcción de un nuevo bloque de pisos en el barrio de San Antón, la apertura del nuevo hotel de El Altet y el sorprendente reel del alcalde, Pablo Ruz.

Además, nos recuerda que este domingo se celebra una nueva edición de la Carrera contra el Cáncer de mama y se hace eco de los escalofriantes datos de la violencia hacia las mujeres.