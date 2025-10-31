El Observador: el podcast de actualidad de Fernando Ramón

Cada viernes, el periodista y profesor de la UMH, Fernando Ramón, desgrana lo mas destacado de la actualidad local. Esta semana no escapan a su análisis asuntos como el aniversario de la DANA y sus consecuencias, la muerte dem empresario Diego Qiuiles, la paralización del aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández por la presencia de un dron ni el proyecto de creación de un centro socio-cultural en Carrús.

Además, desvela algunos entresijos del acto de la firma del Pacto de Elche por los autónomos y el cierre de las celebraciones por el 75º aniversario de la proclamación del Dogma de La Asunción.