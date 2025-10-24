OPINIÓN

El observador: el podcast de actualidad de Fernando Ramón

De la demolición de un bloque de viviendas en San Antón al Homenaje a Rafael Bernabéu pasando por la instalación de cámaras en distintas calles del casco urbano de Elche

Mayte Vilaseca

Elche |

Cada viernes, el periodista y profesor de periodismo, Fernando Ramón, resume y analiza la actualidad de la semana en este podcast que se emite en el programa Más de uno Elche-Comarcas del Vinalopó.

Esta semana se detiene en la situación del Plan de Renovación Integral del barrio ilicitano de San Antón; plantea sus dudas sobre la eficacia real de la designación de Elche como Capital Mediterránea del Deporte para 2026; la puesta en marcha del nuevo Museo del Agua en el Molí del Real; la instalación de cámaras de control de tráfico en distintas calles del casco urbano de Elche y la programación del Festival de Teatro y Música Medieval que comienza este sábado, coincidiendo con las representaciones extraordinarias del Misteri.

