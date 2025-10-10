OPINIÓN

El observador: el podcast de actualidad de Fernando Ramón

De la alerta roja a los presupuestos municipales de Elche para el año que viene pasando por el coste del ciberataque

Mayte Vilaseca

Elche |

En plena jornada de alerta roja por luvias torrenciales, el periodista y profesor universitario Fernando Ramón, analiza los temas mas destacados de la semana. Desde las medidas de precaución por la alerta roja de la AEMET hasta el proyecto de presupuestos municipales para el año que viene en Elche que ascienden a 288 millones de euros. Además, reflexiona sobre lo que nos va a costar a todos los ilicitanos e ilicitanas salir del problema causado por el ciberataque a las redes del ayuntamiento a finales del pasado mes de agosto.

