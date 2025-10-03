OPINIÓN

El Observador: el podcast de actualidad de Fernando Ramón

El análisis de las noticias de la semana en Elche, de la licencia de obras de casa del alcalde al reconocimiento a Ángel Urbina, pasando por récord de usuarios del bus

Mayte Vilaseca

Elche |

A caballo entre septiembre y octubre, esta semana ha vuelto a ser intensa en cuanto a polémicas, enfrentamientos y anuncios en Elche. El periodista y profesor, Fernando Ramón, analiza algunas de las noticias más destacadas en los medios de comunicación. La polémica por la licencia de obras de la nueva casa de Pablo Ruz, alcalde de Elche, la denuncia por parte de este contra la concejala socialista Patricia Maciá por desvelar la ubicación de esta vivienda, el agrio debate en el pleno municipal del lunes por la negativa del equipo de gobierno de PP y VOX a acoger menores migrantes en Elche o el anuncio de la licitación del contrato para la reparación de los socavones del Pont del Bimilenari.

