Neuroderechos: qué son y cómo protegernos frente al uso de nuestros neurodatos

Los neuroderechos son el conjunto de derechos fundamentales que buscan proteger la privacidad mental, la identidad personal y el libre albedrío ante la manipulación tecnológica. La aparición en el marcado de dispositivos de alta tecnología basados en la aplicación de la Inteligencia Artificial como las diademas de electroestimulación, plantean una duda sobre si los neuro datos que estos dispositivos acumulan quedan guardados en la nube de la empresa que los comercializa y si a su ves esos datos de nuestros registros cerebrales pueden ser vendidos a otras empresas o para otros fines.

Este complejo tema es el eje de esta entrevista con la jurista ilicitana Remedios Guilabert Vidal, con quien nos adentramos en los entresijos legales de esta nueva aplicación de la tecnología.