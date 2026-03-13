TRECNOLOGÍA

Neuroderechos: qué son y cómo protegernos frente al uso de nuestros neurodatos

Remedios Guilabert, doctora en Derecho, explica los riesgos de ceder la información registrada en dispositivos como las diademas de electroestimulación y con qué herramientas cuenta la legislación vigente para defendernos

Mayte Vilaseca

Elche |

Los neuroderechos son el conjunto de derechos fundamentales que buscan proteger la privacidad mental, la identidad personal y el libre albedrío ante la manipulación tecnológica. La aparición en el marcado de dispositivos de alta tecnología basados en la aplicación de la Inteligencia Artificial como las diademas de electroestimulación, plantean una duda sobre si los neuro datos que estos dispositivos acumulan quedan guardados en la nube de la empresa que los comercializa y si a su ves esos datos de nuestros registros cerebrales pueden ser vendidos a otras empresas o para otros fines.

Este complejo tema es el eje de esta entrevista con la jurista ilicitana Remedios Guilabert Vidal, con quien nos adentramos en los entresijos legales de esta nueva aplicación de la tecnología.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer