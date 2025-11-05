Nace la Asociación Asamblea Amistosa Literaria de Elche

Jorge Juan y Santacilia, uno de los hombres mas importantes de la historia de España del siglo XVIII tenía casa familiar en Elche. Su vinculo con el municipio, va por tanto mas allá de darle nombre a una calle. Por ello un grupo de ilicitanos ha decidido crear una asociación cultural dedicada a poner en valor y difundir su vida, obra y legado. Se trata de la Asociación Asamblea Amistosa Literaria de Elche, con cuyo presidente, Mariano Tarí y uno de sus vocales, Josué Cerdá hablamos en esta entrevista. Además nos cuentan el origen del nombre elegido para su asociación y las primeras actividades que han organizado para el próximo 21 de noviembre y 18 de diciembre.