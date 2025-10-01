Mediar entre vendedores y compradores, uno de los aspectos en el que la profesionalidad es fundamental

No hay dos operaciones de compra o venta iguales. Cada vendedor y cada comprador tiene sus expectativas y circunstancias, y en el buen entendimiento entre ambos juega un papel fundamental la mediación de los profesionales inmobiliarios. Este es uno de los temas de los que hablamos hoy con Javier Puebla, profesor universitario y gerente de InmoUrbana, y Manuel Rocamora comercial de esta misma agencia.

Además, nos dejan algunas propiedades interesantes que acaban de salir a la venta tanto en Elche como en Alenda Golf.