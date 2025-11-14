María Pizana:"Todos debemos entender que una correcta alimentación es clave para nuestra salud seamos diabéticos o no"

La Organización Mundial de la Salud ha establecido el lema 'Bienestar y salud laboral' para la celebración este año del Día Mundial de la Salud que se conmemora cada 14 de noviembre. Por su parte, desde la Asociación de Diabéticos de Elche y comarca se da un paso más poniendo el foco en la nutrición. Además, han preparado toda una serie de actividades, mesas informativas, talleres, tomas de glucosa a pie de calle y charlas que se van a desarrollar a lo largo de todo este fin de semana.

Entrevistamos a su presidenta, María Pizana, y su presidente joven Carlos Medina.