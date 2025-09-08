LITERATURA

Llibrería Ali i Truc recomienda: 'Qué fue de los Lighthouse' de Berna González Harbour

La autora estará en Elche el 19 de septiembre como invitada de las cenas literarias de La Taula del Milenio

Mayte Vilaseca

Elche |

Una saga familiar con reminiscencias del colonialismo británico en África es el eje central de la novela 'Qué fue de los Lighthouse' que David Reche nos propone para leer esta semana. Su autora es la periodista y escritora Berna González Harbour, que además, estará compartiendo mesa y tertulia con sus lectores el próximo 19 de este mes de septiembre. De esta novela hablamos con nuestro asesor literario y además conocemos los detalles de la nueva edición del concurso de microrrelatos que convoca Llibreria Ali i Truc.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer