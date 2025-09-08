Llibrería Ali i Truc recomienda: 'Qué fue de los Lighthouse' de Berna González Harbour

Una saga familiar con reminiscencias del colonialismo británico en África es el eje central de la novela 'Qué fue de los Lighthouse' que David Reche nos propone para leer esta semana. Su autora es la periodista y escritora Berna González Harbour, que además, estará compartiendo mesa y tertulia con sus lectores el próximo 19 de este mes de septiembre. De esta novela hablamos con nuestro asesor literario y además conocemos los detalles de la nueva edición del concurso de microrrelatos que convoca Llibreria Ali i Truc.