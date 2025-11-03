LITERATURA

Llibrería Ali i Truc recomienda: 'Presentes', de Paco Cerdá

El libro gira en torno al traslado del cuerpo de José Antonio Primo de Rivera desde Alicante hasta El Escorial una vez acabada la Guerra Civil

Mayte Vilaseca

Elche |

David Reche, gerente de Llibrería Ali i Truc nos recomienda esta semana el libro 'Presentes' de Paco Cerdá. Un ensayo con espíritu de novela en torno al traslado de los restos de José Antonio Primo de Rivera desde el cementerio de Alicante al Escorial una vez terminada la Guerra Civil. A través de los once días que duró ese trayecto el autor nos cuenta las historias de otros personajes, anónimos y conocidos. Una obra de no ficción novelada que ha cosechado importantes premios desde su lanzamiento.

