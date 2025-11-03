Llibrería Ali i Truc recomienda: 'Presentes', de Paco Cerdá

David Reche, gerente de Llibrería Ali i Truc nos recomienda esta semana el libro 'Presentes' de Paco Cerdá. Un ensayo con espíritu de novela en torno al traslado de los restos de José Antonio Primo de Rivera desde el cementerio de Alicante al Escorial una vez terminada la Guerra Civil. A través de los once días que duró ese trayecto el autor nos cuenta las historias de otros personajes, anónimos y conocidos. Una obra de no ficción novelada que ha cosechado importantes premios desde su lanzamiento.