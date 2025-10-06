Llibrería Ali i Truc recomienda: 'El emperador de Alegría', de Ocean Vuong

David Reche llega este lunes a nuestro Rincón Literario con una pequeña obra de arte bajo el brazo. Se trata de la novela 'El emperador de Alegría' del poeta, ensayista y novelista vietnamita-americano Ocean Vuong. La trama nos sitúa en un pueblo de Connecticut, en EEUU, donde un joven de 19 años de origen vietnamita entabla amistad con una anciana de origen lituano. A partir de ahí, navegamos por la historia de ambos personajes, desde la Lituania de la II Guerra Mundial a la problemática de los refugiados del sudeste asiático, con especial énfasis en las redes que se tejen en una comunidad para crear una red de apoyo y seguridad, incluso en un entorno frío y hostil.

Además de recomendarnos esta novela, David nos recuerda que sigue en marcha una nueva edición del Concurso de Microrrelatos de Ali i Truc y nos deja un par de interesantes propuestas de agenda cultural para los próximos días.