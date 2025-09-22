Llibrería Ali i Truc recomienda: 'El círculo' de Roberto Santiago

La ultima novela de Roberto Santiago, 'El circulo' es un ejercicio de narrativa que consigue atrapar al lector, sea cual sea su edad, en torno a uno de los temas que más preocupan en nuestra sociedad: el acoso escolar. David Reche, gerente de Llibrería Ali i Truc nos presenta este libro y además nos habla de una nueva propuesta de actividad cultural: 'Cocktail de letras'. Son charlas en las que se va a juntar a autores jóvenes que publican en toda España con editoriales consolidadas, con autores jóvenes locales. Comienza este viernes con Miguel Gane, autor de Alguien a quien querer, que conversará con la ilicitana Lucía Andreu, autora del poemario A veces pienso. Además, habrá un recital de música. Todo tendrá lugar a partir de las 20:00 en el Hotel Milenio (Patio árabe) y el ticket con derecho a una consumición se puede reservar ya al precio de 12 euros en la Llibreria Ali i Truc y en el Hotel Milenio.