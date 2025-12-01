Llibrería Ali i Truc recomienda: 'La capitana', de Susana Martín Gijón

David Reche, gerente de Llibrería Ali i Truc de Elche nos trae esta semana una recomendación que entusiasmará a los lectores amantes del género policiaco e histórico. Se trata de 'La Capitana' cuya autora es Susana Martín Gijón y cuya acción nos traslada a la Granana de 1580 cuando aparece un cadáver en el claustro del convento de las Carmelitas Descalzas. A partir de ahí comienza una investigación a menos de la superiora de este convento, Sor Ana de Jesús que cuenta con la ayuda de Fray Juan de la Cruz. Todo ello en un contexto histórico convulso.

Además, Reche nos recuerda que está en marcha una nueva edición del Concurso de microrrelatos y nos deja varias propuestas de agenda muy interesantes para esta semana.