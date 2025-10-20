LITERATURA

Llibería Ali i Truc recomienda: 'El efecto deseado', de Guillermo Alonso

Sátira, comedia y melodrama en una novela que da para muchas lecturas

Mayte Vilaseca

Elche |

'El efecto deseado', la novela de Guillermo Alonso que Ali i Truc nos recomienda esta semana es, básicamente, la historia de Gaspar, un joven de 19 años que va a asistir a un desfile figurado de monstruos a lo largo de todo el libro. A través de él, Guillermo Alonso describe muchas de las absurdeces de los más poderosos de la sociedad actual.

David Reche nos recomienda su lectura y nos recuerda que su autor será el invitado en la cena gastronómico-literaria que tendrá lugar este viernes en el Restaurante La Taula del Hotel Milenio.

Además recordamos propuestas de agenda cultural para esta semana que acaba de empezar y en la que sigue abierto el plazo para participar en el Concurso de Microrrelatos.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer