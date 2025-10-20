Llibería Ali i Truc recomienda: 'El efecto deseado', de Guillermo Alonso

'El efecto deseado', la novela de Guillermo Alonso que Ali i Truc nos recomienda esta semana es, básicamente, la historia de Gaspar, un joven de 19 años que va a asistir a un desfile figurado de monstruos a lo largo de todo el libro. A través de él, Guillermo Alonso describe muchas de las absurdeces de los más poderosos de la sociedad actual.

David Reche nos recomienda su lectura y nos recuerda que su autor será el invitado en la cena gastronómico-literaria que tendrá lugar este viernes en el Restaurante La Taula del Hotel Milenio.

Además recordamos propuestas de agenda cultural para esta semana que acaba de empezar y en la que sigue abierto el plazo para participar en el Concurso de Microrrelatos.