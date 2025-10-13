Juan Rodenas presenta en Llibrería Ali i Truc su libro 'Cantó, trazos de la Venida de la Virgen a Elche y su ciudad'

Este lunes en el Rincón Literario de Más de uno Elche-Comarcas del Vinalopó, David Reche nos lee los cinco cuentos finalistas de la última edición del Concurso de Microrrelatos de Ali i Truc. Además, en las propuestas de agenda cultural y literaria de la semana nos invita a compartir charla con la ilicitana Paola Yenay que el viernes firmará ejemplares de sus libros; Carmen Malvi presenta el martes a las 11 de la mañana su libro 'Me comparto contigo' y el sábado estará en la librería Manuel Sánchez para firmar un numero número de su revista satírica 'El sociólogo psicópata'.

Otra invitación literaria nos llega desde el Colegio de Abogados donde Juan Rodenas presenta este jueves día 16 a las 19:00 horas su libro 'Cantó. Trazos de la Venida de la Virgen a Elche y su ciudad'.