INESTABILIDAD METEOROLÓGICA

Juan Antonio Nieves, subdelegado del gobierno: "Las medidas preventivas, aunque parezcan exageradas son necesarias"

La AEMET establece aviso naranja también para Elche a partir de las 22:00 horas de este lunes

Mayte Vilaseca

Elche |

El aviso por parte de la Agencia estatal de Meteorología (AEMET) de fuertes lluvias en el Alto y Medio Vinalopó llevó este domingo a los alcaldes de los municipios incluidos en estas comarcas a decretar la no apertura este lunes de los centros educativos, el cierre de parques y de instalaciones deportivas y la suspensión de las actividades al aire libre organizadas por los ayuntamientos. El aviso naranja se extiende a partir de las 22:00 horas de esta noche y hasta las 08:00 de la mañana del martes a Elche.

En esta entrevista, el subdelegado del gobierno en la provincia de Alicante, Juan Antonio Nieves, nos explica como se organizan los dispositivos de alerta y atención a posibles emergencias en este tipo de circunstancias.

