Jorge Sepulcre: "Conocer las causas del Alzehimer es lo que mas nos acerca a su mejor tratamiento"

Jorge Sepulcre lleva veinte años desarrollando su labor investigadora en EEUU. Tras un largo periodo en la Universidad de Harvard, actualmente trabaja para la Universidad de Yale donde investiga las redes neuronales, el desarrollo de nuevas técnicas de radiodiagnóstico y su posible aplicación en la creación de nuevos fármacos que ralenticen la evolución del Alzehimer. En esta entrevista, deja claro que se trata de una carrera de fondo, en la que la detección temprana es fundamental y aclarando cómo nuestro estilo de vida, una dieta saludable, hacer ejercicio físico y mantener el cerebro activo ayudan a prevenir la enfermedad.

Además nos explica en qué punto esta la investigación en torno al desarrollo de nuevos fármacos y cual va a ser su participación en el Congreso Internacional sobre enfermedades neurodegenerativas que comienza este lunes en Elche.