Implantes en un día. ¿Cuándo se puede aplicar esta técnica?

Suplir la falta de una o varias piezas dentales y hacerlo de la forma más eficaz tanto desde el punto de vista de la salud como de la estética es una de las demandas mas frecuentes en la consulta de odontología. Esta semana, la Dra. Esther Sánchez, directora de Clínicas Esther Sánchez en Elche y El Altet explica si realmente es factible el anuncio de "dientes en un día" matizando en qué casos se puede realizar esta técnica.

Además, responde a otras cuestiones sobre piezas endodonciadas y afecciones en el tejido blando de la cavidad oral.