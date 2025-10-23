TERTULIA

¿Hay verdadera implicación en el Plan de Regeneración Integral del barrio de San Antón de Elche?

Francisco Javier García-Mora (PP), Patricia Maciá (PSOE), Pedro José Sáez (VOX), Felip Sánchez (Compromís) y el profesor José Ruíz analizan el presente y el futuro del problema de la vivienda en este barrio

Mayte Vilaseca

Elche |

El anuncio esta misma semana del alcalde de Elche, Pablo Ruz, sobre el inminente derribo de uno de los viejos bloques de viviendas del barrio de San Antón y el compromiso de que a finales de año se adjudicará la construcción de un nuevo edificio, es el punto de partida del debate de la Tertulia de Más de uno Elche-Comarcas del VInalopó de este jueves.

Además, los representantes de PP, PSOE, VOX y Compromís analizan la denuncia del diputado socialista Ramón Abad sobre las más de 4000 mujeres que se han quedado fuera del programa de cribado para la detección precoz del cáncer de mama en 2024.

