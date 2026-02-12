El golf se convierte en un pilar para el crecimiento del turismo de interior en las comarcas del VInalopó

La colaboración entre el Patronato de Turismo Costa Blanca, la Diputación Provincial y la Asociación de Campos de Golf de la Costa Blanca es una de las claves de los buenos resultados que la promoción turística internacional de nuestros campos de golf está dando. No solo en cuanto al aumento de visitantes a nuestra provincia sino porque sus estancias son cada vez más largas y por tanto eso repercute en la ocupación hotelera, la restauración y el comercio locales. Para profundizar en este importante aspecto de nuestra economía, hablamos con el director del Patronato de Turismo Costa Blanca, José Mancebo, y Salvador Lucas, presidente de la Asociación de Campos de golf de la Costa Blanca.