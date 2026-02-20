INVESTIGACIÓN

La Fundación Sindrome de Dravet abre un laboratorio en el Parque Científico de la UMH que incluye un biobanco

Su objetivo es el desarrollo de tratamientos genéticos para revertir la mutación que causa esta patología considerada como una enfermedad rara

Mayte Vilaseca

Elche |

El Síndrome de Dravet, que aparece en el primer año de vida, provoca crisis epilépticas frecuentes que desembocan en problemas del desarrollo tanto a nivel del habla como el comportamiento. Tiene origen genético y como es habitual en las llamadas enfermedades raras una prevalencia baja por lo que es difícil encontrar líneas de financiación para investigar sobre ella.

La Fundación Síndrome de Dravet ha dado un paso importante en esa línea al abrir un laboratorio propio en el campus de Elche de la UMH pasando a integrarse en el Parque Científico. Sobre el objetivo de este laboratorio y las diferentes líneas de investigación que se van a desarrollar en él, hablamos con Simona Giorgi, directora científica de la Fundación Síndrome de Dravet.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer