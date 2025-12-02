El Fogón Ilicitano abre este viernes su periodo de reservas para encargos navideños

El Fogón Ilicitano es ese lugar especial donde tenemos la garantía de que nuestra comida para llevar está elaborada con ingredientes de proximidad, de la máxima calidad y con recetas que aúnan lo mejor de la cocina tradicional con las nuevas técnicas y tendencias gastronomicas. Además, ya lo tienen todo preparado para coger encargos especiales de cara a las celebraciones navideñas. Desde los clásicos como paletilla al horno o cochinillo, hasta una amplia variedad de platos de pescado y carne , salas y por supuesto, el cocido con pelotas.

Nieves Gil, gerente de este establecimiento, nos recuerda que el periodo de reservas se abre este viernes, 5 de diciembre, y nos presenta un nuevo servicio: estas navidades podemos elegir y comprar la carne o el pescado que queremos poner en la mesa y los chefs del Fogon Ilicitano lo prepararán exactamente a nuestro gusto.