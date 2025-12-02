GASTRONOMÍA

El Fogón Ilicitano abre este viernes su periodo de reservas para encargos navideños

Como novedad, este año podemos llevar nuestra carne o pescado y sus chefs lo prepararán a nuestro gusto

Mayte Vilaseca

Elche |

El Fogón Ilicitano es ese lugar especial donde tenemos la garantía de que nuestra comida para llevar está elaborada con ingredientes de proximidad, de la máxima calidad y con recetas que aúnan lo mejor de la cocina tradicional con las nuevas técnicas y tendencias gastronomicas. Además, ya lo tienen todo preparado para coger encargos especiales de cara a las celebraciones navideñas. Desde los clásicos como paletilla al horno o cochinillo, hasta una amplia variedad de platos de pescado y carne , salas y por supuesto, el cocido con pelotas.

Nieves Gil, gerente de este establecimiento, nos recuerda que el periodo de reservas se abre este viernes, 5 de diciembre, y nos presenta un nuevo servicio: estas navidades podemos elegir y comprar la carne o el pescado que queremos poner en la mesa y los chefs del Fogon Ilicitano lo prepararán exactamente a nuestro gusto.

