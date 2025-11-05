EDUCACIÓN

La FAPA Gabriel Miró celebra su asamblea anual bajo el lema 'Construyendo convivencia, un compromiso compartido'

Se celebra este sábado en el Auditorio Municipal de Almoradí con asistencia de AMPAS de toda la provincia

Mayte Vilaseca

Elche |

La de este sábado, 8 de noviembre, será la cuadragésimo sexta edición de la Asamblea de la Federación de Asociaciones de AMPAS de la provincia de Alicante. El lugar elegido en esta ocasión es Almoradí, en concreto el Auditorio Municipal. Expertos en pedagogía intercambiarán experiencias con las AMPAS asistentes y las familias y además se entregarán los premios con los que la FAPA Gabriel Miró reconoce el trabajo en materia de convivencia escolar, lucha contra el acoso, proyectos educativos y trabajo en pro de la defensa de la educación pública.

Sonia Terrero, secretaria general de la FAPA nos lo cuenta con mas detalle en esta entrevista.

