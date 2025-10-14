FORMACION

Expertos en transformación digital: nuevo curso de FEMPA, el PCUMH y el Ayuntamiento de Elche

Ciento cincuenta horas de formación presencial y online para formar agentes del cambio

Mayte Vilaseca

Elche |

La Federación de Empresarios del Metal con la colaboración del Parque Científico de la UMH y el Ayuntamiento de Elche inician un nuevo curso de agentes del cambio orientado a formar expertos en transformación digital. El curso ofrece 150 horas de clases on line y presenciales y está dirigido a desempleados, autónomos, pequeños empresarios o trabajadores que quieran actualizar sus conocimientos en campos como la Inteligencia Artificial, el comercio digital o las herramientas fundamentales para hacer crecer un negocio. De ello hablamos en esta entrevista con Lorenzo Lorenzo, director de la oficina Acelera PYME de la Federación de Empresarios del Metal de la provincia de Alicante

