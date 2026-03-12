¿Existe para Elche una solución definitiva a los problemas de acumulación de agua en el Barranco de San Antón?

El pasado martes algunas zonas de Elche llegaron a acumular hasta 84 litros por metro cuadrado a causa de las fuertes lluvias registradas durante la madrugada y la mañana. En otros puntos, como la zona residencial situada en el entorno de la Venta Durá en la carretera de Santa Pola, el agua alcanzó el medio metro de altura dificultando enormemente, e incluso impidiendo, el tráfico de vehículos y que algunos vecinos no pudieran acceder a sus viviendas. Ante esta situación el equipo municipal de gobierno de Elche anunció el miércoles el inicio del proceso de licitación para la construcción de un tanque de tormenta , solución que aunque paliará el problema en nuevos episodios torrenciales no será una solución definitiva. Por tanto, este jueves en la Tertulia de Más de uno Elche analizamos esta situación y las posibles soluciones globales que se pueden adoptar.

Además, abrimos un debate sobre las consecuencias económicas del conflicto en el Golfo Pérsico tanto a nivel doméstico como para nuestro tejido empresarial.