TERTULIA

¿Existe para Elche una solución definitiva a los problemas de acumulación de agua en el Barranco de San Antón?

Loli Serna (PP), Patricia Maciá (PSOE), Pedro José Sáez (VOX), Esther Díez (Compromís) y el profesor José Ruíz analizan la necesidad de encontrar una solución global a este problema que se repite cuando se producen lluvias torrenciales

Mayte Vilaseca

Elche |

El pasado martes algunas zonas de Elche llegaron a acumular hasta 84 litros por metro cuadrado a causa de las fuertes lluvias registradas durante la madrugada y la mañana. En otros puntos, como la zona residencial situada en el entorno de la Venta Durá en la carretera de Santa Pola, el agua alcanzó el medio metro de altura dificultando enormemente, e incluso impidiendo, el tráfico de vehículos y que algunos vecinos no pudieran acceder a sus viviendas. Ante esta situación el equipo municipal de gobierno de Elche anunció el miércoles el inicio del proceso de licitación para la construcción de un tanque de tormenta , solución que aunque paliará el problema en nuevos episodios torrenciales no será una solución definitiva. Por tanto, este jueves en la Tertulia de Más de uno Elche analizamos esta situación y las posibles soluciones globales que se pueden adoptar.

Además, abrimos un debate sobre las consecuencias económicas del conflicto en el Golfo Pérsico tanto a nivel doméstico como para nuestro tejido empresarial.

