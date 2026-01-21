INVESTIGACIÓN

Un estudio de la UMH revela que España no logra reducir la sal en los alimentos procesados

El contenido de sodio de muchos alimentos no ha disminuido en los últimos años pese al riesgo que conlleva para la salud

Mayte Vilaseca

Elche |

La ingesta elevada de sodio es uno de los principales factores de riesgo para la hipertensión arterial y las enfermedades cardiovasculares. La OMS, Organización Mundial de la salud, recomienda no superar los 5 gramos de sal al día. Sin embargo, la media de consumo en España duplica esa cantidad.

El aumento de consumo de alimentos procesados con alto contenido en sal es uno de los factores de este problema y así se revela en un estudio elaborado por el Grupo BADALI de la Universidad de Elche cuya directora, Ana Belén Ropero, explica qué podemos hacer como consumidores para reducir este consumo y qué medidas se insta a las administraciones a llevar a cabo.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer