Un estudio de la UMH revela que España no logra reducir la sal en los alimentos procesados

La ingesta elevada de sodio es uno de los principales factores de riesgo para la hipertensión arterial y las enfermedades cardiovasculares. La OMS, Organización Mundial de la salud, recomienda no superar los 5 gramos de sal al día. Sin embargo, la media de consumo en España duplica esa cantidad.

El aumento de consumo de alimentos procesados con alto contenido en sal es uno de los factores de este problema y así se revela en un estudio elaborado por el Grupo BADALI de la Universidad de Elche cuya directora, Ana Belén Ropero, explica qué podemos hacer como consumidores para reducir este consumo y qué medidas se insta a las administraciones a llevar a cabo.