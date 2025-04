Igual que hay músicos a los que solo se les conoce un gran éxito, en la literatura encontramos grandes autores a los que sin embargo, si nos preguntan por algún libro u obra aparte de la que les dió la fama, no sabemos qué responder. Esta semana, en homenaje a la próxima celebración el 23 de abril del Día del LIbro, Jose Luis Más nos propone un viaje por la historia de la literatura para descubrir estos "one hit wonder" literarios.