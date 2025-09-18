¿Está cada vez más judicializada la vida política local en Elche?

Vuelve la Tertulia de los jueves a Onda Cero Elche en el programa Más de uno Elche. Esta semana ponemos sobre la mesa el anuncio de interposición de una denuncia por parte del alcalde, Pablo Ruz, contra el grupo socialista por desvelar en el marco de una rueda de prensa la ubicación de su nueva vivienda. Por su parte los socialistas van a pedir una comisión de investigación que esclarezca si el primer edil ha recibido trato de favor al obtener la licencia de obras para esta vivienda en un tiempo inferior a la media de otras solicitudes. Participan: Juan de Dios Navarro (PP), Mariano Valera (PSOE), Pedro José Sáez (VOX) y Esther Díez (Compromís) junto al profesor y economista José Ruiz.