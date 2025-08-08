FIESTAS DE AGOSTO

Especial Misteri d'Elx: así son los protagonistas de la Festa

Programa desde la Casa de la Festa con el apoyo institucional de la Generalitat Valenciana

Mayte Vilaseca

Elche |

La presidenta en funciones de la JUnta Rectora del Misteri, Maria Teresa Botella; el mestre de capella, Javier Gonzálvez, el maestro de ceremonias, Pablo Más, el delegado de los cantores, Alberto Vilella, el organista Ramón Cano y el niño Enrique Vilella comparten sus vivencias en torno al Misteri d'Elx en este programa especial de Más de uno Elche-Comarcas del Vinalopó desde la Casa de la Festa. Con la participación especial de Irene Ruíz, concejala de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Elche y el apoyo institucional de la Generalitat Valenciana.

