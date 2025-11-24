LITERATURA

El escritor Paco Cerdá, ganador del Premio Nacional de Narrativa, estará en Elche el 28 de noviembre

El autor de 'Presentes' compartirá tertulia y mantel con sus lectores en las Cenas gastronómico literarias del Milenio que organiza Llibrería Ali i Truc

Mayte Vilaseca

Elche |

Paco Cerdá se ha convertido en un autor imprescindible gracias especialmente a su novela 'Presentes' al ganar el Premio Nacional de Narrativa de este año y estará en Elche este viernes 28 de noviembre. Compartirá encuentro con sus lectores, primero en Llibrería Ali i Truc y después en el Restaurante La Taula del Hotel Milenio en una velada gastro literaria. Pero hoy lo tenemos en Más de Uno Elche-Comarcas del Vinalopó ejerciendo de jurado en el Concurso de Microrrelatos.

Con él hablamos también de 'Presentes' y del éxito cosechado con esta novela uqe recoge el recorrido del féretro de José Antonio Primo de Ribera desde el cementerio de Alicante hasta Madrid.

