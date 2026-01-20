TESOROS DEL VINALOPÓ

La Ermita de San Antón de Elche: cinco siglos de historia nos contemplan

Sus orígenes se remontan al siglo XV, ha sido reconstruida en varias ocasiones y llegó a ser hospital de enfermos contagiosos en el siglo XVIII

Mayte Vilaseca

Elche |

Cuando el pasado fin de semana los ilicitanos acudieron al barrio de San Antón, a participar en las fiestas del santo junto a su ermita, poco podían imaginarse que estaban ante de uno de los edificios religiosos con más historia del municipio de Elche. Hoy, de la mano de la artista Inés Serna Orts y con la colaboración de Josué Cerdán, presidente de Elche Singular, recorremos los cinco siglos que ha contemplado esta ermita, sus vicisitudes y sus características.

Uno más de los tesoros del Vinalopó que descubrimos en Más de uno Elche-Comarcas del Vinalopó.

