TODOS A UNA

Entes festeros y asociaciones culturales se unen en torno al arroz con costra

Con la devoción a la Mare de Deu como emblema y a pocas horas del pregón la Asociación de amigos del arroz con costra cumple con la tradición

Mayte Vilaseca

Elche |

Más de ciento cincuenta comensales, representantes de los entes festeros, colectivos sociales, entidades agrarias y solidarias y medios de comunicación, volvieron a sentarse en torno a cuatro peroles de arroz con costra, respondiendo a la invitación de la Asociación de amigos de este tradicional plato de la gastronomía ilicitana. Allí en un distendido ambiente aprovecharon para coger fuerzas de cara a las fiestas, compartir inquietudes y hacer alguna que otra petición de las autoridades locales. Lo contamos todo en este reportaje.

