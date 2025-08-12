Elche ultima los preparativos para la celebración de la Nit de l’Albà

El alcalde Pablo Ruz acompañado por la edil de Festejos, Inma Mora; la edil de Infancia, Familia y Mayores, Aurora Rodil; la edil de Cultura y Turismo, Irene Ruíz y el responsable de Servicios Públicos, Claudio Guilabert, ha acudido esta mañana al montaje de las palmeras que se dispararán mañana noche durante la celebración de la Nit de l’Albà desde la terraza del Ayuntamiento.

La Nit de l’Albà de este año contará con 86.000 unidades pirotécnicas entre carcasas, silbatos, efectos especiales y palmeras de color; 312 palmeras, 5.200 docenas de cohetes, además de los 1080 cohetones que conforman la Palmera de la Virgen, que alcanzará los 300 metros de altura y 500 metros de diámetro.

La pirotecnia Ferrández será un año más la responsable de este espectáculo pirotécnico. Así, a lo largo de este martes se lleva a cabo el montaje de las palmeras en terrazas y ya mañana, 13 de agosto, el montaje de la tronada de suelo. Este año se han dispuesto más de una veintena de puntos de lanzamiento.

También mañana miércoles será el turno de la instalación la Palmera de la Virgen en el campanario de Santa María. “Nuestra ilusión es que esta palmera salga perfecta, ya que se hace con mucho cariño para Elche, para los ilicitanos y la Virgen”, ha asegurado Fernando Ferrández, quien ha apuntado que se fabrica de forma manual en los talleres de la pirotecnia durante 3 meses, “sólo para Elche” y de la misma manera que hace décadas. El objetivo es que dure en el cielo entre 20-22 segundos, ya que se trata de la “más grande del mundo de este estilo”.