Elche acogerá una exposición cedida por The Hispanic Society of America

La ciudad de Elche acogerá a partir del próximo año parte de una exposición cedida por The Hispanic Society of America de Nueva York, gracias al acuerdo establecido entre esta entidad y la Generalitat Valenciana.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón ha formalizado el acuerdo este jueves en el Palau de la Generalitat.

En el acto ha estado presente el alcalde de Elche, Pablo Ruz. Carlos Mazón ha asegurado que “la exposición no solo estará en Valencia, si no también en Elche. De esta forma la Comunitat será la única sede en Europa de la Hispanic Society of America".

Elche expondrá parte de esa colección formada por 220 obras cedidas por The Hispanic Society of America de Nueva York.