NAVIDAD

La D.O.P repartirá 200 cajas de granada mollar de Elche por España y Europa en su campaña de Navidad

Se enviarán a ilicitanos que residen fuera para llevarles el sabor de su tierra allá donde se encuentren

Mayte Vilaseca

Elche |

La D.O.P Granada Mollar de Elche ha abierto el plazo para solicitar el envió navideño de cajas de granadas a personas que viven en otras comunidades autónomas de España o en otros países de la UE. Este año se han preparado 200 cajas para su envío. Este debe ser solicitado por un familiar o amigo que resida en la Comunitat Valenciana con el fin de sorprender al destinatario. El plazo para esta solicitud ya está abierto y el formulario disponible en nadal.granadaselche.com.

Hablamos de ello con el presidente de la D.O. P Granada Mollar de Elche, Francisco Oliva.

