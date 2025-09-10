Dolores Hurtado, la panadera de Crevillent, que ha convertido la tradición en amor

Dolores Hurtado tenía 21 años cuando por amor a su esposo se adentró en el mundo de la panadería. Ella es la imagen y alma mater de uno de los obradores con mas historia de la provincia de Alicante: el Forn de Pa Porrut de Crevillent. Una trayectoria de sesenta años manteniendo la elaboración artesanal del pan, como masa madre, que recibirá el homenaje de la Feria Alicante Gastronómica en su próxima edición que se celebrará entre el 3 y el 6 de octubre. En esta entrevista nos habla de su trayectoria vital, de su amor por su oficio de panadera y de lo que para ella supone este reconocimiento por parte de sus compañeros restauradores de toda la provincia.