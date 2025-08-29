El descenso en superficie y operadores no impide al sector agrario ecológico incrementar su facturación

El Comité de Agricultura Ecológica de la Comunitat Valenciana (CAECV) ha facilitado los datos del año 2024: la superficie ecológica en la provincia de Alicante es de 39.256 hectáreas, de las 134.000 de toda la Comunitat Valenciana; no obstante, esto ha supuesto un descenso del 5 % en comparación con 2023.

En 2024, la superficie agrícola certificada por la CAECV es de un 58 % para cultivo de secano y un 42 %, la de regadío. Vicente Faro, presidente del Comité, ha recalcado que la provincia de Alicante “es la estrella de las provincias”; esto se debe a la gran variedad de cultivos que las más de 250 operadoras existentes en las localidades de las comarcas del Vinalopó, como son Santa Pola, Elche, Crevillent, Villena, Elda, Petrer, Aspe, Novelda, Monforte del Cid y Pinoso.

Mucha de esta producción es de frutos secos, como son los almendros, seguido por los oliveros y los cítricos; también hay producción de tipo frutal y hortalizas, pero son más escasas; aun así, siguen siendo más elevadas que en otras provincias.

Por otro lado, y a pesar de ese descenso del 5 % en superficie y del descenso del 4,4 % en las operadoras de la provincia alicantina, el volumen de facturación en la totalidad de la Comunitat Valenciana no ha descendido; todo lo contrario, ha habido un aumento en las ventas, más de 830 millones de euros de facturación en la Comunitat Valenciana, siendo Villena, que tiene más operadoras (132), la que más ha facturado dentro y fuera de España en su respectiva comarca.

Los datos generales de la Comunitat han sido de un aumento de la facturación en un 13,25 % en comparado con 2023, y en cuanto al volumen de negocio, la cifra mayoritaria es en la Unión Europea con un 50 %, un 20 % a nivel nacional, un 18 % dentro de la propia Comunitat y un 13 % a nivel mundial

Por su parte, el presidente de la CAECV ha señalado que la edad media de los trabajadores es de 55 años, comparado con la media de 64 años que hay en el sector convencional, y que 1/3 de estos trabajadores son mujeres, que se han iniciado en la actividad agraria y que han apostado por la agricultura ecológica. “Muchas son mujeres que están a cargo de sus empresas o explotaciones”, ha dicho Vicente Faro.

El trabajo que realizan estas operadoras para conseguir el certificado ecológico es complicado debido a la limitación de insumos, de productos y de materias activas que marcan desde la Unión Europea.

Asimismo, y debido a la profesionalización, este sector se ha vuelto muy competitivo y exigente, pero también es verdad que los consumidores cada vez son más conscientes de lo que comen y cada vez están más implicados en su alimentación y en su salud.