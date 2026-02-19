Crevillent reúne este fin de semana a las asociaciones de Moros y Cristianos de España en la asamblea de la UNDEF

Luis Manchón es el presidente de la Asociación de Moros y Cristianos de Crevillent, una de las entidades festeras más longevas de nuestro pais y una de las impulsoras de la creación de la UNDEF, Unión Nacional de Entidades Festeras, hace ahora 50 años. Quizá por ese destacado papel y su trayectoria, así como por el reconocimiento de las fiestas de Moros y Cristianos de Crevillent como fiesta de interés turístico internacional, esta localidad del Baix Vinalopó ha sido elegida como sede para su asamblea anual.

En ese marco y aunque la asamblea en sí es el domingo por la mañana, tanto mañana viernes como el sabado se han organizado más de una decena de actividades que abarcan desde conciertos a desfiles pasando por visitas guiadas. Es el propio Luis Manchón quien nos las cuenta y nos invita a compartirlas.