PROGRAMA ESPECIAL

Crevillent celebra el 60º aniversario de sus fiestas de Moros y Cristianos

Fin de semana cargado de actos y conciertos en honor a su patrón San Francisco de Asís

Mayte Vilaseca

Elche |

Con motivo de la nueva edición de las fiestas de Moros y Cristianos, que están declaradas de Interés Turístico Internacional desde el año 2017 y que cumplen 60 años, Crevillent viste estos días sus mejores galas.

Lo hemos comprobado in situ hoy durante la emisión en directo desde la localidad crevillentina de ‘Más de uno Elche-comarcas del Vinalopó’, espacio que ha contado con la presencia, entre otros, de Lourdes Aznar, alcaldesa de Crevilllent, y los capitanes este año tanto de las tropas cristianas, Enrique Ortolá, como de las moras, Luis Lledó.

Estos han realizado un llamamiento a todos los ciudadanos de localidades cercanas a Crevillent para que aprovechen el fin de semana y vayan a disfrutar de las fiestas.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer