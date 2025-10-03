Crevillent celebra el 60º aniversario de sus fiestas de Moros y Cristianos

Con motivo de la nueva edición de las fiestas de Moros y Cristianos, que están declaradas de Interés Turístico Internacional desde el año 2017 y que cumplen 60 años, Crevillent viste estos días sus mejores galas.

Lo hemos comprobado in situ hoy durante la emisión en directo desde la localidad crevillentina de ‘Más de uno Elche-comarcas del Vinalopó’, espacio que ha contado con la presencia, entre otros, de Lourdes Aznar, alcaldesa de Crevilllent, y los capitanes este año tanto de las tropas cristianas, Enrique Ortolá, como de las moras, Luis Lledó.

Estos han realizado un llamamiento a todos los ciudadanos de localidades cercanas a Crevillent para que aprovechen el fin de semana y vayan a disfrutar de las fiestas.