¿Cómo serán los presupuestos municipales de Elche para 2026?

Los socios del gobierno municipal de Elche, PP y VOX siguen negociando la propuesta de presupuesto para el año que viene. El documento que marcará los gastos, inversiones e ingresos para 2026, está pendiente de su redacción final para llevar al pleno. Pese a la intención del alcalde, Pablo Ruz, de haberlo tenido aprobado ya, lo cierto es que todavía no se ha terminado de elaborar. El objetivo ahora es conseguirlo antes del 31 de diciembre. ¿Cómo será ese presupuesto? ¿Cuales son las exigencias de cada uno de los socios del gobierno local? ¿Qué esperan de él los partidos de la oposición? Este es el punto de partida de la tertulia política de esta semana en Más de uno Elche-Comarcas del VInalopó con la participación de los portavoces de los cuatro grupos municipales representados en el consistorio y el economista y profesor José Ruiz Maciá.