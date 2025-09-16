CULTURA

El Cineclub Luis Buñuel abre nueva temporada con la proyección de 'Tres amigas'

El nuevo curso cinematográfico arranca con fuerza con las proyecciones que cada semana se llevarán a cabo en los Cines Odeón de Elche

Mayte Vilaseca

Elche |

Septiembre es, además del mes de la vuelta al cole, el mes de inicio del calendario de actividades de muchas entidades culturales. Hoy conocemos como arranca la nueva programación del Cineclub Luis Buñuel de Elche. Sus proyecciones son todos los viernes en los Cines Municipales Odeón y, aunque están abiertas al público en general con entrada, el consejo para los cinéfilos es que se hagan socios para poder disfrutar de todas las proyecciones. Todos los detalles en esta entrevista con su presidente, José Vicente Candela.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer