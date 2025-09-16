El Cineclub Luis Buñuel abre nueva temporada con la proyección de 'Tres amigas'

Septiembre es, además del mes de la vuelta al cole, el mes de inicio del calendario de actividades de muchas entidades culturales. Hoy conocemos como arranca la nueva programación del Cineclub Luis Buñuel de Elche. Sus proyecciones son todos los viernes en los Cines Municipales Odeón y, aunque están abiertas al público en general con entrada, el consejo para los cinéfilos es que se hagan socios para poder disfrutar de todas las proyecciones. Todos los detalles en esta entrevista con su presidente, José Vicente Candela.