Celia Lastra: "El Congreso sobre Enfermedades Neurodegenerativas pone de manifiesto el grandísimo nivel de los investigadores ilicitanos"

La concejala de Acción Social destaca la importancia de acoger este encuentro internacional y agradece el respaldo de AFAE y la Parkinson Elche

Mayte Vilaseca

Elche |

El próximo lunes comienza en Elche el Congreso Internacional sobre Enfermedades Neurodegenerativas que reunirá a ciento cincuenta neurólogos y científicos de prestigio mundial. En esta entrevista, Celia Lastra, señala que además de investigadores de Yale o Harvard muchos de los mas destacados ponentes son ilicitanos que pondrán de manifiesto el enorme talento que hay en nuestro país en este campo.

Además, nos cuenta el origen de este congreso, el por qué de la elección de Elche para su celebración y lo que va a suponer no sólo para los expertos participantes sino también para las familias de los afectados por este tipo de patologías ya que los dos últimos días tendrán una vertiente social abierta a todo el que desee inscribirse.

