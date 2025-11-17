El CEEI de Elche celebra una edición especial de su evento Focus PYME y Emprendimiento centrado en el consumo

El Focus PYME y Emprendimiento Comunitat Valenciana 2025 ya está organizado. Será el martes 25 de noviembre desde las 09:30 a las 14:00 horas en Alicante, en la sala VB Spaces. Este evento reunirá a profesionales de grandes empresas de la Comunitat que junto al fundador de ECOALF actuarán como ponentes en diversas charlas y mesas redondas. Se trata de un evento para que el están disponibles las inscripciones en focuspyme.es y del que nos hablan en esta entrevista, José Javier García, presidente del CEEI Elche y Arantxa García, responsable de comunicación.