CEDELCO renueva a su Agente de Innovación

Las comarcas del Vinalopó siguen siendo un hervidero de actividad empresarial en la nueva era digital. Sin embargo, muchos emprendedores y pequeños empresarios desconocen las posibilidades que los avances tecnológicos y la investigación les pueden ofrecer a la hora de avanzar. Por otra parte, en muchos campos, los investigadores agradecen conocer cuales son las necesidades de las empresas para que sus líneas de trabajo estén acompasadas a las necesidades del mercado. De ahí surge la figura de los agentes de innovación que ejercen ese papel de mediación o interlocución que une a ambos mundos. El Círculo Empresarial de Elche y Comarca, CEDELCO, cuenta para este trabajo con su propio agente. Se trata de Rafael Hernández, quien gracias al apoyo del IVACE+I Innovación ha renovado su compromiso con este colectivo empresarial. Con él hablamos en esta entrevista en Más de uno Elche-Comarcas del Vinalopó.