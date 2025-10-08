TESOROS DEL VINALOPÓ

Casa Museo Hort de Pontos: el reencuentro con la tradición del Palmeral d'Elx

Inés Serna Orts nos descubre los secretos de esta casa tradicional de Elche en pleno corazón del Patrimonio de la Humanidad de la mano de su director Borja Rodríguez

Mayte Vilaseca

Elche |

Desde su rehabilitación en 2023, la Casa Museo del Hort de Pontos, en pleno Palmeral de Elche, se ha convertido en el mejor ejemplo dentro del casco urbano para recuperar la memoria de nuestros padres y abuelos cuando los huertos marcaban la vida de los ilicitanos e ilicitanas.

Esta semana, en nuestra sección dedicada a la riqueza patrimonial de las comarcas del Vinalopó, Inés Serna Orts nos guía a través de sus estancias, del establo y el taller, del lavadero, del mobiliario y la arquitectura de esta casa tradicional convertida en Museo

